Ege Cansen: Ukrayna savaşı bitmeden bu kötü tablo değişemeyecek

WTO’nun (Dünya Ticaret Örgütü) başkanı Nijerya eski maliye bakanı Bayan Ngozi Okonjo-Iweala ile yaşlı Türklerin ismini iyi bildiği John Hopkins Üniversitesi uluslararası iktisat profesörü Bayan Anne Krueger uzunca bir söyleşi yapmış. Söyleşi bir tespit, bir endişe ve çözüm arayışı içeriyordu. Tespit şuydu: Sosyalist Blok ile Batı arasındaki Demir Perde’nin kalktığı ve özellikle komünist Çin’in “ihracata dayalı kapitalist büyüme modelini” benimsediği son 30-40 yıl içinde dünya dış ticaret hacmi, dünya milli gelirinden hızlı artmıştır. Bu sayede maliyetler düştüğü için, gevşek para politikasına rağmen gelişmiş ülkelerde “enflasyon uzun yıllar düşük kalmıştır”. Önce pandemi ardından Ukrayna savaşı yüzünden arz- talep denkliği bozulmuştur. Bu yüzden enflasyon hortlamıştır. Dikkat! Bu enflasyon, aşırı talepten değil eksik arzdan doğduğu için pahalılık şeklinde ete kemiğe bürünmüştür. Az sayıda petrol üreticisi ülke ile dolar üreticisi (bu benim ilavem) ABD dışında hemen her ülkede fakirleşme olduğu için enflasyonla mücadele zorlaşmıştır. Ukrayna savaşı bitmeden bu kötü tablo değişemeyecektir.
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