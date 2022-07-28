Ege Cansen: Sorunların çözümleri sadece iktisat içinde kalarak bulunamaz

İktisadi sorunlar nasıl çözülür sohbetleri, genellikle iktisadın içinde kalınarak sürdürülmez. Kısa bir süre sonra konuşmalar “hukuk”, “eğitim”, “ahlâk”, “kültür” ve “din” alanlarına kayar. Bunda da bir yanlışlık yoktur. Çünkü iktisadi sorunlar, sadece iktisadi/mali sebeplerden doğmaz. Çözümleri de sadece iktisat içinde kalarak bulunamaz. Konuya devam etmeden iki hususa değinmek istiyorum. Birincisi, iktisadi sorunlar hiçbir zaman ortadan kalkmaz; nicelik veya nitelik değiştirir. Mesela İsviçre’nin derdi, ülkeye az değil, çok fazla döviz girmesi ve İsviçre Frankı’nın aşırı değerlenmesidir. Bunu söylemek, sorunlar karşısında hareketsiz kalınır, sorunun geldiği gibi kendiliğinden gitmesi beklenir demek değildir. Herhangi bir sorunun yarattığı kötü etkiler minimize edilebilir. Zaten yönetmek, bir şeyi dünden daha iyi hale getirmektir. İkincisi, iktisadi sorunların toplumun her kesimini memnun edecek ideal bir çözümü yoktur. Mutlaka çözümden kötü etkilenenler olacaktır. Onlar da tatmin edilmeye kalkılırsa, çözüm, çözüm olmaktan çıkar.

Ege Cansen’in yazısı