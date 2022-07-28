Ege Cansen: Sorunların çözümleri sadece iktisat içinde kalarak bulunamaz

İktisadi sorunlar nasıl çözülür sohbetleri, genellikle iktisadın içinde kalınarak sürdürülmez. Kısa bir süre sonra konuşmalar “hukuk”, “eğitim”, “ahlâk”, “kültür” ve “din” alanlarına kayar. Bunda da bir yanlışlık yoktur. Çünkü iktisadi sorunlar, sadece iktisadi/mali sebeplerden doğmaz. Çözümleri de sadece iktisat içinde kalarak bulunamaz. Konuya devam etmeden iki hususa değinmek istiyorum. Birincisi, iktisadi sorunlar hiçbir zaman ortadan kalkmaz; nicelik veya nitelik değiştirir. Mesela İsviçre’nin derdi, ülkeye az değil, çok fazla döviz girmesi ve İsviçre Frankı’nın aşırı değerlenmesidir. Bunu söylemek, sorunlar karşısında hareketsiz kalınır, sorunun geldiği gibi kendiliğinden gitmesi beklenir demek değildir. Herhangi bir sorunun yarattığı kötü etkiler minimize edilebilir. Zaten yönetmek, bir şeyi dünden daha iyi hale getirmektir. İkincisi, iktisadi sorunların toplumun her kesimini memnun edecek ideal bir çözümü yoktur. Mutlaka çözümden kötü etkilenenler olacaktır. Onlar da tatmin edilmeye kalkılırsa, çözüm, çözüm olmaktan çıkar.
SON HABERLER
Şirketler, döviz tedbirlerini atlatmanın yolunu bulmuş
İhracatçı ve üretim için ithal mallara ihtiyaç duyan firmalar ekonomi … Devamı...
Denizde vaaz veren rahibe soruşturma
İtalya'da, denizde vaaz veren bir rahip hakkında soruşturma açıldı. … Devamı...
Mersin’de HDP il başkanı dahil 20 kişi gözaltına alındı
HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesi meclis üyesi dört … Devamı...
İspanya eşitlik bakanlığından kadınlar için kampanya: Bütün vücutlar ‘plaj vücudu’dur
İspanya eşitlik bakanlığı dış görünüşleriyle ilgili endişeleri olan … Devamı...
‘Giden gitsin’in sonucu: Her gün yedi hekim yurt dışı için belge alıyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hekimlere, “Giderlerse gitsinler” … Devamı...
Şirketlerin ilk KKM getirisi yüzde 32’yi aşacak
Merkez Bankası ağustosta yoğun bir kur korumalı mevduat (KKM) mesaisi … Devamı...
‘Zorunlu din dersi’ aleyhine bir karar daha: Ateist öğrenciye tazminat
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Anayasa Mahkemesi (AYM) din kültürü … Devamı...
Elektrikli otomobile ilave gümrük vergisi
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, ithalatında ilave gümrük vergisi … Devamı...
Kocaeli’de galvaniz fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasının kazan dairesinde … Devamı...
Görme engelli avukat, Milli Kütüphane’yi TİHEK’e şikayet etti
MESUDE ERŞAN @mesudersan [email protected] Görme engelli … Devamı...