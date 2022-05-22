Ege Cansen: Sadece bu bile yılda minimum 1 milyar dolar tasarruf

Son 10 yıl içinde, İGA’nın ne kadar kötü bir yatırım olduğunu anlatan belki 10 yazı yazmışımdır. Bugün sadece tek bir konuya değineceğim. O da İGA’nın yolcuya binen “ek maliyeti” olacak. Eğer 80 milyon yolcu kapasiteli Yeşilköy-Atatürk Havalimanı kapatılmadan, Sabiha Gökçen’in kapasitesi yılda 80 milyon yolcuya çıkarılmış olsaydı; Kütahya, Eskişehir, Adapazarı, Bursa, İzmit, Gölcük, Yalova, Bursa ve İstanbul’un Anadolu Yakası’nda ikamet edenler, İGA’dan kalkan ve inenlerle değil, Sabiha’dan kalkan ve inen uçaklarla seyahat edecekti.

Kuzey Marmara bölgesinde ve İstanbul’un Avrupa Yakası’nda oturanlar da Yeşilköy’ü kullanacaktı. Bu, en az 100 milyon yolcunun zamandan bir saat, masraftan da en az 10 dolar tasarruf etmesi demektir. Sadece bu bile yılda minimum 1 milyar dolar tasarruftur. AKP’nin kafası da buna basmıyordu?

Ege Cansen’in yazısı