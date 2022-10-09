Ege Cansen: Fiyatlar artmaya devam edecektir

Başkan Erdoğan, geçen yıl bugünlerde “enflasyonu düşürmek için faizi düşürmek gerekir” anlamında “faiz sebep, enflasyon neticedir” dedi. Merkez Bankası da faizleri indirdi. Sonuç aksi oldu. Yüzde 20’lerde gezinen resmi TÜFE, %85’e dayandı. Ancak dikkat edin. Enflasyon, faiz indirildiği için yükselmedi. Faiz indirimi, dolar fiyatının artmasına sebep oldu. Enflasyonu artan dolar fiyatı patlattı. Çünkü Türkiye’de enflasyon, faize değil, dolar fiyatına bağlıdır. Şöyle anlatayım: Skutere binen delikanlı, sokağa ters yönden hızla girerken karşısına çıkan kamyona çarpıp öldü. Skutere bindiği için ölmedi. Bugünlerde Erdoğan “faizi tek haneye indireceğiz” bakın nasıl düşecek enflasyon diyor. Bu yanıltıcı ve riskli bir iddiadır. Eğer dolar fiyatı yine fırlarsa (İnşallah olmaz) enflasyon daha da yukarı gidebilir. Erdoğan baz etkisine güvenmektedir. Yıllık enflasyon, geçen yıl fiyatların hızla arttığı aylara ait oranların hesaptan çıkarılıp, yerlerine bu yılın fiyatların nispeten düşük artığı aylarına ait oranların girmesiyle düşecektir. Enflasyonun düşmesi fiyat artış hızının azalması demektir. Yani fiyatlar artmaya devam edecektir. Gelirler, bunu yakalayamayacağı için pahalılık sürecektir.
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