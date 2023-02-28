Ege Cansen: Enflasyonun dizginlemesi çok sancılı olur

Deprem, mal ve hizmet arzını azaltacağı buna mukabil sosyal transfer harcamalarını (talebi) artıracağından enflasyonda bir yükselmeye yol açacaktır. Dış yardımlar sayesinde ithalat yoluyla mal arzı artarsa bu etki sınırlı kalabilir. Ancak depremden önce enflasyonda “kendini doğurma” (self generating) aşamasına girmiş veya girmek üzereydik. Bilinen ismiyle “ücret-fiyat” (wage-price spiral) sarmalı başlamış gibiydi. (Ücreti, gelir olarak okuyun) Her fiyat, satın alan için bir giderken, satan için bir gelir kaynağıdır. “Gelir-fiyat sarmalı”, artan fiyatların altında ezilmemek için, herkesin sattığı mal ve hizmetin fiyatına ilk fırsatta zam yapması demektir. Enflasyon bu aşamaya geçmişse, dizginlemesi çok sancılı olur.

Ege Cansen’in yazısı