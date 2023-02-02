Ege Cansen: Altılı masanın ekonomi çarı Ali Babacan

Bugünkü konumuz “Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni” içinde yer alan ekonomik hedeflerin irdelenmesi olacak. Bu baptaki açıklamaları DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı (61) yaptı. İbrahim Çanakçı, Ali Babacan’ın en has adamlarından biridir. Planlama kökenlidir. Uzun süre Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunmuştur. Dünya Bankası’nda Türkiye kontenjanından yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Dış ekonomik ilişkilerin ve devlet sisteminin nasıl işlediğini iyi bilir. Ekonomi ile ilgili sunumu Çanakçı’nın yapmasından anlaşılıyor ki; Millet İttifakı’nın (eski adıyla Altılı Masa’nın) ekonomi çarı Ali Babacan’dır. Halbuki, bir süre önce bende, İYİ Parti’nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Bilge Yılmaz’ın bu görevi üstleneceği algısı oluşmuştu. Bilge Yılmaz tamamen devre dışı kalmış olamaz. Ancak, açıklanan ekonomik “amaçlar” ile bu amaçlara ulaşmak için kullanılacak “açıklanmayan araçlar” hakkında Bilge Yılmaz’ın daha önce kamuoyuna yaptığı sunumlar arasında uyumsuzluk vardır. Profesör Yılmaz bendeki izlenime göre ekonomide “sıkı yönetim” öneriyordu. Çanakçı’nın sunumu ise bir “gevşek yönetim” modelidir.
SON HABERLER
‘Sıfırlanma’ teorisine Şentop da destek verdi
AKP’li Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘adaylığıyla ilgili problem olmadığını’ iddia etti.
HSBC, Sabancı ve Koç için hedef fiyatını yükseltti
HSBC Bankası, Sabancı ve Koç Holding’lerinin hisse fiyatlarıyla ilgili tahminini yükseltti.
Aksoy anketi: AKP’de yükseliş durdu
Aksoy Araştırma’nın ocak anketine göre iki ittifak arasındaki puan farkı 1,6 puan, HDP’nin oranıysa yüzde 11,1. AKP’nin yükselişiyse durdu.
Google hakkında Türkiye’de soruşturma başlatıldı
Rekabet Kurulu Alphabet, Google, Google International, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık’tan oluşan ekonomik bütünlük hakkında hakim durumu kötüye kullanmaktan soruşturma açtı.
Soylu, ‘malum büyükelçi’ye çıkıştı: Operasyon çekiyor
Soylu, üç ülkenin konsolosluklarını ‘güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapatmasını ‘psikolojik harp’ olarak yorumladı.
Avustralya’nın yeni banknot kararı: Kral Charles yer almayacak
Avustralya’nın yeni beş dolarlık banknotlarında İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın portresinin yer almayacağı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı, Strep A vaka sayısını açıklamıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de az sayıda Strep A bakterisinin neden olduğu enfeksiyon vakası olduğunu açıkladı.
Şişecam, iştirakini halka kapatıyor
Şişecam’ın iştiraki Şişecam Resources LP, halka açık paylarının satın alınması yoluyla halka kapatılacak.
İmamoğlu’nun rolü büyüyor: Stratejisini bu kez genel merkezde anlattı
Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katılan Ekrem İmamoğlu seçim stratejisini anlattı ve CHP lideriyle özel görüştü.
Hakan Bayrakçı özür diledi: Tırnaklarını acıdan kurtulmak için kesmiş
SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, CNN Türk canlı yayınında tırnaklarını ‘acıdan kurtulmak için’ kestiğini belirterek, özür diledi.