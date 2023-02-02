Ege Cansen: Altılı masanın ekonomi çarı Ali Babacan

Bugünkü konumuz “Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni” içinde yer alan ekonomik hedeflerin irdelenmesi olacak. Bu baptaki açıklamaları DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı (61) yaptı. İbrahim Çanakçı, Ali Babacan’ın en has adamlarından biridir. Planlama kökenlidir. Uzun süre Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunmuştur. Dünya Bankası’nda Türkiye kontenjanından yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Dış ekonomik ilişkilerin ve devlet sisteminin nasıl işlediğini iyi bilir. Ekonomi ile ilgili sunumu Çanakçı’nın yapmasından anlaşılıyor ki; Millet İttifakı’nın (eski adıyla Altılı Masa’nın) ekonomi çarı Ali Babacan’dır. Halbuki, bir süre önce bende, İYİ Parti’nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Bilge Yılmaz’ın bu görevi üstleneceği algısı oluşmuştu. Bilge Yılmaz tamamen devre dışı kalmış olamaz. Ancak, açıklanan ekonomik “amaçlar” ile bu amaçlara ulaşmak için kullanılacak “açıklanmayan araçlar” hakkında Bilge Yılmaz’ın daha önce kamuoyuna yaptığı sunumlar arasında uyumsuzluk vardır. Profesör Yılmaz bendeki izlenime göre ekonomide “sıkı yönetim” öneriyordu. Çanakçı’nın sunumu ise bir “gevşek yönetim” modelidir.

Ege Cansen’in yazısı