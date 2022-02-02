Edremit’te kaymakam, sanayi projesini engelleyen doğa savunucusuna ceza kesti

Birçok maden inşaatı ve termik santrallerin yapılmasına karşı çıkan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan’a, kayıtlardaki ‘bazı eksiklikler’ gerekçesiyle 51 bin 730 lira idari para cezası kesildi.

Doğan hakkında deprem sonrasında ihtiyaç sahiplerine dernek bütçesini kullanarak yardım ettiği gerekçesiyle de suç duyurusunda bulunuldu.

Edremit Kaymakamlığı’nın başlattığı soruşturmayla gelen para cezası için dernek ‘husumet ve cezalandırma‘ yorumunu yaptı.

Dernek en son Akçay sulama alanında başlatılmak istenen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (ETDİOSB) projesini engellemişti. ETDİOSB’nin yönetim kurulu başkanıysa Edremit Kaymakamı.

Derneğin açıklamasına göre yerel bir gazetede başlatılan ‘karalama kampanyası’ndan sonra Edremit Kaymakamlığı denetim başlattı.

Tüm faaliyetlerinin ve kayıtlarının şeffaf olduğunu, veremeyecek hesaplarının olmadığını belirten dernek yönetimi açıklamasında şunları kaydetti: “Denetimin amacı mutlaka bir hata bulmak ve cezalandırmak olunca, uyarı ile, ihtar ile düzeltilebilecek ufak tefek işlemler ne yazık ki astronomik cezalara ve savcılığa yapılan suç duyurularına kadar geldi. Alındı belgelerinin bazılarında TCKN’lerin yazılmasının unutulması, karar defterinde karar no’larının her sene 1’den başlatılmamış olması, online sistemden beyan edilmesi gereken bir meblağın geç beyan edilmesi gibi nedenlerle dernek başkanımız Süheyla Doğan’a 51 bin 730 TL idari para cezası kesildi.”

Dernek başkanı daha sonra Edremit Kaymakamlığı tarafından savcılığa yapılan suç duyurusu nedeniyle ifadesi alınmak üzere Küçükkuyu Karakolu’na çağrıldı.

Doğan, çağrılma gerekçesini şöyle anlattı: “Derneğimiz, Ayvacık’ta meydana gelen deprem sonrası doğal afetin etkilerini incelemek ve dayanışmak üzere köy ziyaretleri gerçekleştirmişti. Tanıştığımız köylü kadınlardan birisinin çocuklarının ayaklarının donduğunu ve kışlık bot ihtiyaçları olduğunu söylemesi ve destek istemesi üzerine derneğimiz yönetim kurulu kararı ile dernek bütçesinden 100’ün üzerinde çocuğun bot ihtiyacını karşılamıştı. Son derece insani olan ve bir kez yapılan bu destek, görevlilerce ‘derneğin tüzüğüne aykırı bir faaliyet’ olarak altın bulmuş gibi bir sevinçle ayrı bir ceza gerekçesi olarak savcılığa suç olarak bildirildi. Cezası da 50 günden az olmamak üzere adli para cezası…Karakolda ifademizi verdik. Haydi hayırlısı diyelim.”

Gerekli itirazları yaptıklarını belirten dernek yönetimi açıklamasında şunları kaydetti: “2012 yılından bu yana aralıksız bir şekilde ekoloji mücadelesi veren derneğimiz, hem bölgemiz hem de ülke çapında saygın bir sivil toplum örgütüdür. Hem alanlarda, hem de hukuksal olarak verdiğimiz mücadele ile başta altın madenciliği ve termik santrallar olmak üzere bir sürü ekokırım projesini durdurmayı başardık. Bu nedenle de bazı odakların hedefi haline geldik.

Ayrıca Akçay Sulak Alanında yapılmak istenen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (ETDİOSB) projesiyle bağlantılı olarak çevre düzeni ve imar planlarının ve bu projeye altlık oluşturmak üzere sulak alanın moloz dökülerek doldurulması uygulamalarının iptali için çeşitli davalar açmıştık. Nitekim Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aleyhine açtığımız davada talebimiz haklı görüldü ve davayı kazandık. Diğerleri ise devam ediyor. Edremit Kaymakamı aynı zamanda ETDİOSB Yönetim Kurulu Başkanıdır. Denetime elbette itirazımız yoktur. Ancak andığımız davalarda hukuken karşısında olduğumuz bir kurum tarafından yapılan denetlemede bunca ağır cezaların verilmiş olması denetlemeyi bu anlamda ilginç hale getirmektedir. Bu nedenle ‘husumet ve cezalandırma’ arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığı sorusu da kaçınılmaz olarak akıllarda yer etmektedir.

Sermayenin doğayı bir meta olarak gören ‘daha fazla rant ve kar’ anlayışına karşı yaşam alanlarımızı ve doğayı tüm canlı ve cansız varlıkları ile birlikte savunuyoruz. Bu mücadele sırasında diğer ekoloji örgütleri dışında emek hareketi, kadın hareketi ile de dayanışıyoruz.

Barış içerisinde, özgür ve ekolojik bir yaşam için, tüm baskı ve yıldırma politikalarına rağmen, mücadelemizi tüm kararlılığımızla sürdüreceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz.

İftiralar, baskılar, cezalar ve suç duyuruları bizi yıldıramaz!“