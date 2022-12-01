Edirne’de bir sığınmacının cesedi bulundu: Donarak ölmüş

Boğaziçi Üniversitesi’nin eski ‘kayyım rektör’ü Prof. Dr. Melih Bulu’nun yüksek lisans ve doktora tezlerinde intihal yaptığı akademik olarak da sabit bulundu. Yeni ‘kayyım’ın yönetimindeki rektörlük ise ‘bilirkişi değerlendirmesi’ istedi.