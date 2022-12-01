Edirne’de bir sığınmacının cesedi bulundu: Donarak ölmüş

Edirne’de sınırda bir sığınmacının cesedi bulundu. Hipotermi geçirdiği belirtilen bir sığınmacı da hastaneye kaldırıldı.
AA’nın haberine göre güvenlik güçleri Bulgaristan sınırında sığınmacı olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri askeri yasak bölgeye geçti.
Sağlık ekipleri sığınmacılardan birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer sığınmacınınsa hipotermi geçirdiğini belirledi.
Sığınmacının cenazesi morga kaldırıldı. Soğuktan etkilenen diğer sığınmacıysa tedavisi için hastaneye götürüldü.