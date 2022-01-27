Eczacıbaşı’ndan 80’inci yıl jesti: Genç bilet

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon’ rehberinde yaptığı değişikliğe göre en az iki doz aşısını yaptırmış veya son altı ay içerisinde Covid-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde, HES kodu ‘riskli’ görünmeyecek. Ancak kişi vaka takip modülüne temaslı olarak kaydedilecek.