Eczacıbaşı’ndan 80’inci yıl jesti: Genç bilet

Eczacıbaşı Topluluğu, kuruluşunun 80’inci yılında ‘genç bilet’ projesini hayata geçiriyor. Topluluğun kurucu sponsoru olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerinde öğrenci biletleri, 10 TL’den satışa sunulacak.
Gençlere büyük jest
Gençlerin hayata katılımına ve sanata erişimine katkı sağlamayı amaçlayan proje, İKSV’nin bu yıl düzenleyeceği 50. Yıl özel etkinliklerinde, İstanbul Film Festivali, İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Caz Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali, Filmekimi, Gezgin Salon ve Salon İKSV’de öğrencilerin unutamayacakları deneyimler yaşamalarına vesile olacak.