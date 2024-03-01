Ebru Kılıçoğlu: Futbolsuzluk

Okan Hoca, Galatasaray kariyerinde ilk defa öyle bir kadro çıkartıyor ki sahaya, kimse kimseyi tanımıyor adeta. Tanışanların da canı futbol oynamak istemiyor… Bu ‘kusursuz uyumsuzluk’ dakika henüz 6’yı gösterdiğinde kendisini gol olarak teyit ediyor. Galatasaray savunması tam kadro olarak yerindeyken, Karagümrük Mendes’in asisti ve Markao’nun golüyle öne geçiyor. Devamında Galatasaray’ın pozisyonları var. Aralarında net olanlar da… Ama ne baskısı, ne temposu, ne futbolu, ne de kadrosu yok sahada! Devre arasında gelen müdahaleyle Okan Hoca takımını hareketlendirmeye çalıştığındaysa anlıyoruz ki, aslında kenardakilerin de oynayanlardan bir farkı olmayacakmış ilk 11’de başladıklarında…
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