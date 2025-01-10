‘Ebrar Sitesi F Blok davası’nda ara karar: Bir tahliye, bir tutuklama

Kahramanmaraş 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok’a ilişkin davada ara karar açıklandı. Tutuklu yargılanan Çetin Kurt tahliye edilirken tutuksuz yargılanan Tevfik Tepebaşı tutuklandı.

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Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’ndeki Ebrar Sitesi’nde 18 blok yıkılmış, en az 1400 kişi ölmüştü. Ebrar Sitesi’nin yıkılan bloklarının davaları ayrı ayrı görülüyor.

96 kişinin hayatını kaybettiği F Blok’a ilişkin dokuz sanık hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis istendi.

Kurt ve başka dosyadan tutuklu Tepebaşı duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Metin Kazancı ve Berra Elbistanlı duruşmaya katılırken diğer dört tutuksuz sanık ve firari sanık Mustafa Timurbanga gelmedi.

Çetin Kurt, önceki savunmalarını tekrarlayarak tahliyesini istedi. Tepebaşı da öğretmen olduğunu, inşaattan anlamadığını savundu. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu Kurt’un yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine, tutuksuz yargılanan Tepebaşı’nınsa tutuklanmasına karar verdi.

Duruşma 21 Mart’a ertelendi.