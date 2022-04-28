eBay’den satın aldığı mutfak dolaplarından 150 bin avro çıktı

Almanya’da, bir kişinin eBay’den satın aldığı mutfak dolaplarının içinden 150 bin avro (2,33 milyon lira) çıktı.

Fotoğraflar: Daily Mail

Thomas Heller (50), 14 Nisan’da, 240 avroya (3 bin 736 lira) ikinci el mutfak dolabı satın aldı. Heller, dolaplar eve ulaştığında büyük bir sürprizle karşılaştı. Dolapların içinde iki kutu onların içinde de binlerce avro vardı.

”Kutuların ilkini açtığımda 100’lük banknot desteleriyle karşılaştım belli ki oraya saklanmış ve unutulmuştu” diyen Heller, ikinci kutuyu açmadan durumu polise bildirdi. İkinci kutu polis eşliğinde açıldı. Onda da zarflar içinde binlerce avro vardı.

Toplam 150 bin avroyu teslim alan polis, Heller’e paranın sahibini aradığı için teşekkür etti ve mutfak dolaplarının dolayısıyla da paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Yerel mahkemenin de yardımıyla paranın kime ait olduğunu bulan polis teşkilatının sözcüsü Astrid Kuchta, ”Mutfak dolapları Halle’de yaşayan yaşlı bir çifte aitmiş. 91 yaşındaki kadın kocası ölünce bakım evine yerleşmiş ve eşyalar satılmış. Yaşlı kadının torunuyla iletişim kurduk” dedi.

Kadının torununun paradan haberdar olmadığını söyleyen Kuchta, sahibine ulaştırıldığını aktardı.

Heller’e teşekkür etmek amacıyla 4 bin 500 avro (70 bin 68) verildi.

Almanya’da 10 avrodan (155,71 lira) yüksek miktarda para bulup teslim etmemek suç sayılıyor. Bu kişiler haklarında dava açılması durumunda üç yıla kadar hapis cezası alabiliyor.