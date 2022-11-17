Dwayne Johnson’dan hemcinslerine: Bir b.k bildiğiniz yok

Eski güreşçi ve Black Adam filminin yıldızı Dwayne Johnson sosyal medyadaki gücünü erkek takipçilerine ruh sağlığı konusunda destek vermek için kullanmaktan memnun.

Dwayne Johnson ya da The Rock. Fotoğraf: Reuters

Dwayne Johnson ya da ‘The Rock’. Kaya gibi sağlam bir eski güreşçi, geçen ay vizyona giren Marvel filmi Black Adam’ın yıldızı. Sporu hayatının merkezine koymuş 50 yaşında bir adam.

Johnson, fitness dergisi Men’s Health’ın Aralık sayısına kapak oldu ve ‘kendisini iyi hissetmediği dönemlerde egzersizin fizik ve ruh sağlığına nasıl iyi geldiğinden‘ bahsetti: “Bunun birçok insan için geçerli olduğunu biliyorum. Egzersiz sorunu çözmüyor ama yardımcı oluyor.”

Ego yüzünden yardım isteyemiyoruz

Erkeklerin egoları yüzünden yardım istemekte zorlandığını düşünen Dwayne Johnson, “içimize atıyoruz ki bu hiç iyi bir şey değil” diyor ve 348 milyon Instagram takipçisinin ona verdiği gücü kullanarak bu konuda bir aktivist gibi çalıştığını anlatıyor. Üstelik bunun büyük bir sorumluluk olduğunun farkında, “doğru mesaj verme işini çok ciddiye alıyorum” diyor.

Bir b.k bildiğiniz yok

Dwayne John erkek olmanın da verdiği rahatlıkla hemcinslerine samimiyetle sesleniyor. “30’larına girdiğinizi hayatınızı toparladığınızı düşünüyorsunuz, böyle düşünmek istiyorsunuz. Halbuki bir b.k bildiğiniz yok. İyiymiş ve biliyormuş gibi yapıyorsunuz. Böyle şeyler…”

Dwayne 40’lı yaşlarından sonra hayatında bir denge kurmaya ve egosunu kontrol altına almaya çalıştığını anlatıyor.