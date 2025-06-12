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Yaramazlara biraz batar!

Düzenleme: Kripto işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti

Kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespitine dair düzenleme yapıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ Resmi Gazete’de yayınlandı.


Böylece ‘sermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti’ başlığı şununla değiştirildi: ‘Sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti’

Bu kapsamda geçici olan şu madde kalıcı hale geldi:

“Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir.

Ancak kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulanır.”

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