BYBIT kripto para borsası hacklendi: Kayıp 1,4 milyar dolar

En büyük merkezi kripto para borsalarından BYBIT hacklendi. Borsanın CEO’su kaybın 1,4 milyar dolar (51,1 milyar lira) olduğunu açıkladı.

CEO Ben Zhou, X hesabından borsanın soğuk Ethereum cüzdanlarından birinin ele geçirildiğini duyurdu.

‘Soğuk cüzdan’, altyapısı kripto para saklamaya uygun, internete bağlı olmayan cüzdanlar anlamına geliyor. Bu tip cüzdanlar, telefona ya da bilgisayara bağlanabilen, fiziksel cihazlar.

Zhou’nun açıklamasına göre hackerler veri akışını değiştirip güvenlik sistemini atlattı. Soğuk cüzdan sahibi kullanıcılar imzalama işlemi sırasında bilgileri doğru şekilde gördü, ancak gerçekte değiştirilmiş bir akıllı sözleşmeyi onayladılar.

Bu da saldırganların para çekmesine imkan sağladı. Zhou, hackerların 1,4 milyar dolar değerinde Ethereum çekildiğini ve kaybı karşılayacaklarını söyledi.

Zhou, olayın detaylarını paylaşmak için düzenlediği canlı yayında, ilk belirlemelere göre toplam 401 bin Ethereum’un ele geçirildiğinin bilgisini verdi.

Bybit’in kurumsal hesabındansa tüm operasyonların bir kesinti olmadan her zamanki gibi devam ettiği söylendi.

Olayın ardından kripto para piyasalarında düştü.

Analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerine göre piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ethereum, son 24 saatte yüzde iki değer kaybederek 2 bin 684 dolar (97,8 bin lira) seviyesine indi.

Bybit ETH multisig cold wallet just made a transfer to our warm wallet about 1 hr ago. It appears that this specific transaction was musked, all the signers saw the musked UI which showed the correct address and the URL was from @safe . However the signing message was to change…