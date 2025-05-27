Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi devrede

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’ni (KVMKS) devreye aldı.

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MKK’nin açıklamasına göre Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi, MKK’yla Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları arasındaki entegrasyonun sağlanması için devreye alındı.

Kripto varlık alım-satım, ilk satış ya da dağıtım, takas, transfer ve bunların gerektirdiği saklama ve diğer işlemlerle platformların müşteri bakiyeleri ve saklama bakiye bilgileri MKK tarafından oluşturulacak. KVMKS Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar (KVHS) tarafından raporlanacak.

Yatırımcılar, MKK’nin e-YATIRIMCI uygulamasından kripto varlıklarına ait kayıtları, platformla KVMKS verilerini karşılaştırabilecekler.

MKK Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ‘Faaliyette Bulunanlar Listesi’ndeki kuruluşların, SPK’ye faaliyet izni başvurusu yapabilmeleri için gerekli teknik ve sistem entegrasyon testlerini KVHS’lerle başlattı. KVHS’lerin MKK’ye son başvuru tarihi 20 Haziran 2025 olarak belirlendi.

KVHS’lerin gerekli iletişim bilgilerini ve başvuru evraklarını kvhstest@mkk.com.tr adresiyle MKK’ya iletmeleri gerekiyor.