Düzceli kaportacı 1977 model otomobilini torunlarına saklıyor

Düzceli kaportacı Nihat Onar, orijinal parçalarıyla restore ettirdiği 1977 model otomobilini biriktirdiği güzel anılarını torunlarına aktarabilmek için garajında saklıyor.

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Üç çocuk babası Onar, 1998’de satın aldığı otomobilini, Covid-19 salgını döneminde orijinal parçalarıyla restore ettikten sonra evinin garajına çekti.

Özel günler haricinde ailesine dahi aracı kullanmasına izin vermeyen Onar, otomobilini torunlarına miras bırakmak istiyor.

59 yaşındaki Onar, çok teklif gelmesine rağmen aracını satmaya kıyamadığını söyledi.

Söz konusunun para olmadığını çünkü otomobilinin manevi değerinin olduğunu söyleyen Onar, şöyle konuştu:

“1998’den beri bende araba. Sigortasını, bandrolünü öder, muayenesini yaptırırım, arabayı trafikten çekmem.

Güzel havalarda canım isteyince biner, yine garaja çekerim. O arabaya torunlarım binecek.

Çocuklara araba yok, kendilerine alsınlar. Ben sağ olduğum müddetçe herkes binemez, öldükten sonra da torunlarıma miras kalacak.”

‘En son iki yıl önce gelin arabası yaptık’

Onar’ın 35 yaşındaki oğlu Ertan Onar, kardeşleriyle araba kullanmayı bu otomobilde öğrendiklerini ancak babalarının hassasiyetinden dolayı artık aracına binmediklerini anlattı.

Arabanın fabrika çıkışı orijinal parçalarıyla restore edilerek garaja çekildiğini ve sadece özel günlerde kullanıldığını aktaran Onar, 47 yaşındaki otomobilin henüz 77 bin 500 kilometrede olduğunu söyledi.

Onar şöyle konuştu:

“Kötü zamanlarında bir gün olsun yolda bırakmamış, uğraştırmamış.

En son iki yıl önce en küçük kardeşimin düğününde gelin arabası yaptık, ayrı tat verdi bize. Aracı kısa da olsa kullanmak hoşumuza gitti.”