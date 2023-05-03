Düzce’de kaybolan dört kadın raftingci bulundu

Düzce’de 4-6 Mayıs’ta düzenlenecek Türkiye Rafting Şampiyonası 1’inci Ayak Yarışları için kentte bulunan ve antrenman için botla girdikleri suda güzergah dışına çıkarak kaybolan dört kadın sporcuya ulaşıldı.

Fotoğraf: AA

Sporcular Buse Bursalı, Cansu Öztürk, Feyza Ekin Beşikçi ve Dursiye Gedikoğlu, kamp yaptıkları Melen Çayı Dokuzdeğirmen mevkisinde antrenman için botla suya girdi. Bir süre suda ilerleyen sporcular, yönlerini şaşırarak güzergahtan çıktı.

AA’nın haberine göre sporculardan haber alınamaması üzerine durum AFAD’a bildirildi.

Kadın raftingciler, AFAD, Düzce Arama Kurtarma Ekibi ve Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe ile diğer raftingciler tarafından Sakarya sınırlarında yer alan Melen Barajı yakınlarında bulundu.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen sporcular, kontrollerin ardından kamp alanına götürülecek