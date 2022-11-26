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Yaramazlara biraz batar!

Düzce’de eğitime bir hafta daha ara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5.9 büyüklüğünde depremin yaşandığı Düzce’de eğitime bir hafta, roketli saldırı düzenlenen Gaziantep’in Karkamış ilçesinde de iki gün ara verildiğini duyurdu.

Düzce’de 23 Kasım Çarşamba sabahı meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda bina hasar görmüştü. Artçı sarsıntıların ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kentte bir çok kişi sokakta ve çadırlarda kalıyor.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önümüzdeki haftadan itibaren Düzce’de okullarda eğitime bir hafta ara verildiğini duyurdu.

Öte yandan Suriye’nin kuzeyinden roketli saldırı gerçekleştirilen Gaziantep’in Karkamış ilçesinde de eğitime iki gün daha ara verildi.

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