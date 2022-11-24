Bakan Kurum: Düzce’de yıkılacak ağır hasarlı 71 bina ve 134 bağımsız bölüm var

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum, “Düzce genelinde yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina ve 134 bağımsız bölüm tespit edildi” dedi.

Fotoğraf: AA

Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla birlikte 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce’de konuştu.

ANKA’nın haberine göre Soylu şunları dedi:

“Düzce’de 233 artçı deprem meydana geldi. 37’si Düzce vilayetimizde olmak üzere 93 vatandaşımız yaralandı. biri yoğun bakımda olmak üzere 6 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Her afetin kendine ait bir karakteri vardır. Bu deprem 5,9 büyüklüğünde bir deprem doğru ama ivmesi yüksek. Büyük sarsıntıya sebep oldu ve eşya zararları söz konusu oldu.

Ev, işyeri ve araçlardaki zararların tespiti maksadıyla 220 kişiden oluşan 110 ekip çalışmalarına başladı. 3 bin 450 zarar tespit talebinin 818’i 120 işyeri, 693 konut tespiti yapıldı. Ağır hasarlı konutlarımız var. Ağır hasarlı konutlarda eşyasını almadan çıkıyorsa, içerisine girilemeyecek durumdaysa 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız. Aynı zamanda, ağır hasarlı konutlarda 30 bin liraya kadar da kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Eğer ağır hasarlı konutlarda kiracılar varsa burada da 15 bin liraya kadar taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Eğer ağır hasarlı konuttaysa ve konteynıra geçiyorsa, geçme maliyeti olarak da onlara da 15 bin liralık yardımda bulunulacak. Özellikle eşya hasarları fazla. 5 bin liraya kadar eşya zararlarının tanzimini sağlayacağız.”

4 bin 316 binada hasar çalışması

Bakan Kurum da şöyle konuştu: “Toplamda 4 bin 316 binada hasar tespit çalışmalarımız yapıldı. Gölyaka’da iki, merkezde dört olmak üzere altı binamızı acil yıkılacak olarak belirledik. Cumayeri’nde yedi bina, dokuz bağımsız bölüm, Kilimli’de beş bina dokuz bağımsız bölüm, Gölyaka’da 23 bina 42 bağımsız bölüm, Gümüşova’da dokuz bina 16 bağımsız bölüm, merkezde 21 bina 31 bağımsız bölüm olmak üzere Düzce genelinde yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina ve 134 bağımsız bölüm tespit edildi.”