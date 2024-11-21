Dursun Özbek: Çin’le sponsorluk için Doğu Perinçek’le görüştük

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Doğu Perinçek iyi bir Galatasaraylı. İki sponsorluk için kendisiyle görüştük. Galatasaray’ın Çin’le yapacağı sponsorluk anlaşmalarında kendisinin destek verebileceğini söyledi” dedi.

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Galatasaray Kulübü ile Pasifik Holding arasında A futbol takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Rams Park’taki imza töreninde Özbek, “Anlaşmanın Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

En kısa sürede Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını yineleyen Özbek, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’le görüşmelerine ilişkin şöyle konuştu:

“Doğu Perinçek iyi bir Galatasaraylı. Bizi ziyaret etmek istedi. Davet ettik, görüşme yaptık.

Galatasaray’ın yapacağı Uzak Doğu, özellikle Çin’le yapacağı sponsorluk anlaşmalarında kendisinin destek verebileceğini söyledi ve birkaç öneri getirdi.

Bunların Galatasaray’a gelmesi son derece normal çünkü Galatasaray Türk futbolunun önemli bir markası ve dünyada bilinirliği en yüksek spor kulüplerinden. İki sponsorluk için kendisiyle görüştük, görüşmelerimiz devam ediyor. Çok kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyorum.

Belki Çin’e bir ziyaretimiz de olacak. Doğu Bey’e buradan büyük teşekkür gönderiyorum.”

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan da anlaşmaya ilişkin şunları söyledi:

“Pasifik ailesi olarak bu desteği kabul ettiği için tüm Galatasaray camiasına teşekkür etmek istiyorum.

Bu güzel iş birliğimizin, birlikteliğimizin bizi gururlandırdığını belirtmek istiyorum.”