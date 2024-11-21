Mehmet Y. Yılmaz: Galatasaray’ın yasadışı bahis oynatan sitenin reklamını koyması suç değilmiş

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil için en üst sınırdan ceza verilmesi talebiyle iddianame düzenledi.

Üç yıla kadar hapse çarptırılmaları isteniyor.

Aynı başsavcılık, Acun Ilıcalı ve Ilıcalı’ya ait TV8 ve EXXEN’de yasa dışı bahis reklamı yayınlandığı gerekçesiyle soruşturma da başlattı.

Ilıcalı, maç naklen yayınları sırasında stadyumlarda gösterilen yasa dışı bahis reklamları için soruşturuluyor.

Stadyumlarda yayınlanan reklamlar, bildiğiniz gibi her ülkenin kendi federasyonu tarafından satılıyor. Buradan anlıyoruz ki başkasının yaptığı reklamı, maçı naklen yayınlayarak göstermek dahi soruşturmayı gerektiriyor.

Aynı başsavcılık, bir başka yasa dışı bahis reklamı içinse “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verdi.

Galatasaray’ın yasadışı bahis oynatan bir sitenin sponsorluğunu kabul edip, formasına bu sitenin reklamlarını koyması suç değilmiş.

Bu reklamı ve sponsorluğu kabul eden kulüp yöneticileri hakkında kovuşturmaya gerek yokmuş.

Aynı başsavcılık, üç ayrı tutum!

Şöhretlere reklama aracılık etmekten ceza talebi, televizyon sahibine stadyumda başkasının yetki alanındaki reklama müdahale etmemekten soruşturma, yasa dışı bahis sitesinin parasını alıp, formasına reklamını koyana takipsizlik!

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı