Dünya'nın manyetik kutbu kaydı: Navigasyon sistemleri yeniden güncellendi

ABD’li ve Britanyalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre dünyanın manyetik kutbu doğuya kaydı.

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Uçaklar ve gemiler tarafından kullanılanlar da dahil olmak üzere küresel konumlandırma sistemleri, Dünya Manyetik Modeli’ni (WMM) kullanarak manyetik kuzeyi buluyor.

İngiliz Jeolojik Araştırma Merkezi ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından geliştirilen bu model, manyetik kuzeyin belirlenmiş konumunu not ediyor ve geçmiş birkaç yılın yörüngesine dayanarak gelecekteki kaymayı tahmin ediyor.

Yeryüzünde bir şeyin konumu, sabit bir konumu gösteren coğrafi Kuzey Kutbu’nun aksine Dünya’nın manyetik alanına göre belirleniyor. Bu manyetik alansa sürekli yer değiştiriyor.

İngiliz Jeoloji Araştırma Merkezi’nden jeofizikçi ve jeomanyetizma araştırmacısı Dr. William Brown: “Büyük hava yolları, yeni modeli yüklemek için tüm uçak filolarındaki navigasyon yazılımlarını yenileyecek. NATO’daki orduların da her türlü ekipmanın çok sayıda karmaşık navigasyon sistemindeki yazılımları güncellemesi gerekecek.”

NOAA’da kıdemli araştırmacı olan Dr. Arnaud Chulliat, bilim insanlarının, son güncellemeyle önceki modelin manyetik kuzeyin 2025’e kadar nerede olacağına ilişkin öngörülerinin doğrulandığını söyledi.

Son yıllarda, manyetik kuzeyin hareket hızında ‘dramatik’ değişimler görülmüş, bilim insanları, bu fenomenin ardındaki temel nedeni açıklayamamıştı.

Dünya’daki yaşamın 100 milyon yıldan fazla süredir çok sayıda manyetik tersine dönüşe şahit olduğu ancak bunun modern teknoloji mevcutken hiç yaşanmadığı belirtiliyor.

Manyetik kuzey kutbu, İngiliz kaşif Sir James Clark Ross tarafından 1831’de Kuzey Kanada’da, gerçek Kuzey Kutbu’nun yaklaşık 1610 kilometre güneyinde keşfedildi. Manyetik kutup her yıl doğuya doğru kayarak Sibirya’ya yaklaşıyor.