Dünyanın en yaşlı köpeği tahtını Pebbles’a kaptırdı

Dünyanın en yaşlı köpeği unvanını bir ay önce alan TobyKeith’i, Pebbles tahtından etti.

Fotoğraflar: Guinness

ABD’de yaşayan TobyKeith 9 Ocak 2001 doğumlu 21 yaşındaki TobyKeith nisan ayında Guinness tarafından dünyanın en yaşlı köpeği ilan edilerek rekorlar tarihine geçmişti.

Ancak chihuahua (şivava) cinsi TobyKeith’in zaferi kısa sürdü.

28 Mart 2000 doğumlu terrier cinsi Pebbles Guinness Dünya rekorları tarafından dünyanın en yaşlı köpeği ilan edildi.

22 yaşındaki Pebbles’ın sahipleri Bobby ve Julie Gregory çifti TobyKeith’le ilgili rekor haberlerini gördüğünde kendi köpeklerinin daha yaşlı olduğunu fark etti.

Guinness’e başvurunun ardından süreç tamamlandı ve Pebbles sertifikayı kaptı.

Pebbles’ın evin patronu olduğunu anlatan aile genelde sakin bir köpek olduğunu ancak uyandırılınca huysuz olabildiğini söyledi.

Kucaklanmayı, country müziğini ve uykuyu seven Pebbles için sahibi Julie “Tam bir ergen gibi, gün içine uyumayı seviyor, bütün gece ayakta” dedi.