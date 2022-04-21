En yaşlı köpek rekoru TobyKeith’te

Guinness Rekorları verilerine göre dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği, TobyKeith isimli bir chihuahua (şivava).

Fotoğraflar: Guinness World Records

ABD’de yaşayan TobyKeith 9 Ocak 2001 doğumlu, 21 yaşında.

Sahibi Gisela Shore, TobyKeith’i henüz birkaç aylıkken bir hayvan barınağından sahiplenmiş.

Shore, 20 yaşına girdiğinde TobyKeith’in yaşayan en yaşlı köpek olabileceğini düşündü, Guiness’e yaptığı başvuru onaylandı, böylece dünyanın en yaşlı köpeğinin sahibi oldu.

Çoğu köpek 10-13 yıl arası yaşıyor. Şivavalar içinse ortalama yaşam beklentisi daha uzun; 12-18 arasında değişiyor.

Guinness’ten unvanı almasının ardından banyo ve ‘patikür‘le şımartılan TobyKeith ardından arabayla dolaşmaya çıkarılmış.

Sahibi Shore, minik dostunun uzun yaşamasının düzenli egzersiz ve sebze, pirinç, tavuktan oluşan, şekerli ödüllerin olmadığı sağlıklı beslenme şekline bağlıyor. Ve sevgi dolu bir ev ortamına…