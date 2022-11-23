Dünyanın en pahalı mağazaları New York’ta 5. Cadde’de

ABD’nin New York şehrindeki 5. Cadde’de mağaza kiraları pandemi öncesini aştı.

Manhattan, NYC’deki 5. Cadde Fotoğraf: Reuters

New York şehrinde, mağaza kiraları pandemi öncesine döndü, hatta aşıldı. Bloomberg’ün, emlak şirketi Cushman & Wakefield’ın raporuna dayanarak verdiği haberde, şehrin Manhattan bölgesinde, 49 – 60 caddelerini caddeleri kesen ‘Fifth Avenue’ (Beşinci Bulvar) dünyada mağaza kiralarının en yüksek olduğu bölge oldu.

Hong Kong’un Tsim Sha Tsui bölgesi ikinci en pahalı nokta olurken, onu Milano’daki Via Montenapoleone bölgesi, Londra’nın New Bond Caddesi ve Paris’teki Avenue des Champs Elysees izledi.

Rapora göre ABD’de perakendecilerin ödediği kiralar pandemi öncesi seviyelerin yüzde 25 üzerinde kadar çıkıyor. 5. Cadde’deki artış Covid öncesinin yüzde 14 üzerinde.

Asya-Pasifik bölgesi ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeyse fiyatlar eskiye dönmedi.