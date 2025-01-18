Dünyanın en küçük kedisi keşfedildi: 300 bin yıl önce Çin'de yaşamış

Bilim insanları, dünyanın en küçük kedisinin 300 bin yıl önce Çin’de yaşadığını keşfetti.

Euronews‘ün aktardığına göre yeni keşfedilen kedi türüne ‘Prionailurus kurteni’ adı verildi.

İlk insanların yaşadığı bir mağaranın derinliklerinde fosilleşmiş bir çene kemiği keşfeden araştırmacılar, bunun avuç içi büyüklüğünde bir kedi türüne ait olduğunu tespit etti.

Hakemli bilimsel dergi ‘Annales Zoologici Fennici’de yayınlanan araştırmada cep boyundaki bu türün, şimdiye kadar bulunan en küçük kedi olabileceği belirtildi.

Yeni tanımlanan tür, Güney Asya’da halen varlığını sürdüren yabani leopar kedi cinsi ‘Prionailurus’un bir alt türü.

Prionailurus, Bengal kedisi gibi popüler çoğu leopar kedi türünü de kapsıyor. Bu türdeki kediler ortalama 70 santimetre uzunluğa ve iki kilo ağırlığa ulaşıyor. Hemen hemen günümüzdeki ev kedileriyle aynı boyuttalar.

Ancak yeni keşfedilen tür bunlardan çok daha küçük.

Çin Bilimler Akademisi’nden araştırmacı Qigao Jiangzuo,“Bu kedi açıkça bir ev kedisinden daha küçük. Yaklaşık bir kilo” dedi.

Günümüzde yaşayan en küçük yabani kedi türleri, yaklaşık 35 ila 52 santimetrelik kara ayaklı kedi ‘Felis nigripes’ ve 35 ila 48 santimlik paslı benekli kedi ‘Prionailurus rubiginosus’.

Jiangzuo, fosilleşmiş kalıntıları temel alarak nesli tükenmiş kedinin bu iki türle de hemen hemen aynı boyutta ve hatta muhtemelen daha küçük olduğunu söyledi.

Buna göre yeni keşfedilen türün boyutu yaklaşık 34 ile en çok 50 santim arasında.