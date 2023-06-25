‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ seçilen Scooter’ın ‘yürek burkan’ hikayesi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Sonoma-Marin Panayırı’ndaki ‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ yarışmasının kazananı ‘Scooter’ adlı tüysüz Çin köpeği oldu.

Fotoğraf: World’s Ugliest Dog

Guardian, tüysüz Çin köpeğinin ‘seyrek tüyleri, fareninkine benzer kuyruğu ve sürekli dışarıda olan diliyle’ dikkat çektiğini yazdı.

Yedi yaşındaki Scooter’ın yarışmaya giriş için hazırlanan biyografisinde yer alan hikayesiyse yürek burktu.

Ayakları geriye dönük şekilde doğan köpeğin ötenazi için Tucson’daki bir merkeze götürüldüğü ancak Saving Animals From Ethansia adlı bir hayvan kurtarma örgütünün çabasıyla hayatta kaldığı belirtildi.

Kendi başına yürüyememesinden şüphelenilse de Scooter’ın aldığı terapi ve kendisine yardımcı olan özel bir araç yardımıyla bu endişeleri boşa çıkarıp yalpalayarak da olsa yürümeyi başardığı açıklandı.

Linda Celeste Elmquist, eski sahibi bakamayacak duruma geldiği için köpeği yedi ay önce sahiplendiğini söyledi: “Deforme arka ayaklarıyla karşılaştığı zorluklara rağmen Scooter her şeye meydan okudu, bize direnç ve kararlılığın ne anlama geldiğini gösterdi.”

1970’lerden beri yapılan etkinlik, sahiplenilen yavru köpeklere görünürlük kazandırmayı ve tüm köpeklerin sevimli olduğunu hatırlatarak hayvan sahiplenmeyi desteklemeyi amaçlıyor.