Dünyanın en büyük iPhone fabrikasında işçiler isyan etti

Çin’de ‘iPhone şehri’ olarak bilinen Zhengzhou kentinde, karantina altında çalışan fabrika işçileri güvenlik görevlileriyle çatıştı.
Yüzlerce işçinin güvenlik görevlileriyle çatıştığını gösteren videolar sosyal medyaya yayıldı. Protestoları canlı yayınlayanlar, işçilerin polis tarafından dövüldüğünü söylüyor.
Olaylarla ilgili detaylar BBC’de yer aldı.
iPhone şehri olarak bilinen Zhengzhou’da yer alan fabrikanın sahibi Foxconn firması, daha fazla şiddet olayına yol vermemek için personel ve yerel yönetimle birlikte çalışacağını açıkladı.
Firma yaptığı açıklamada, ‘bazı işçilerin ücret konusunda şüpheleri olduğunu ancak firmanın sözleşmelere dayalı olarak ödeme yapacağını’ söyledi.
Haftalardır karantina altında
Geçen ay, artan Covid vakaları nedeniyle fabrikada da karantina ilan edildi ve işçilerin çıkışı engellendi. Bazı işçiler karantinadan kaçtı, şirket fabrika yönetimi daha fazla ücret teklif ederek yeni işçiler aldı.
Bir videoda işçilerin “Haklarımızı savunun! Haklarımızı koruyun!” diye bağırdığı, bazılarının güvenlik kameralarını ve pencereleri sopalarla kırdığı görüldü. İşçiler karantinaya alındıklarını ancak kendilerine yemek verilmediğini söylüyor. “İhtiyaçlarımızı karşılamazlarsa, savaşmaya devam edeceğiz” dedikleri iddia ediliyor.
Yakın zamanda fabrikada çalışmaya başlayan bir işçi, “söz verdikleri sözleşmeyi değiştirdiği” için protesto yaptıklarını söyledi.
Tayvanlı bir firma olan Foxconn, Apple’ın ana taşeronu ve dünyanın en çok iPhone montajı yapan fabrikası. Bu ayın başlarında Apple, Zhengzhou’daki üretim kesintisi nedeniyle iPhone 14 modellerinin daha az gönderilmesini beklediğini söyledi.