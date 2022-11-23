Dünyanın en büyük iPhone fabrikasında işçiler isyan etti

Çin’de ‘iPhone şehri’ olarak bilinen Zhengzhou kentinde, karantina altında çalışan fabrika işçileri güvenlik görevlileriyle çatıştı.

Fotoğraf: BBC

Yüzlerce işçinin güvenlik görevlileriyle çatıştığını gösteren videolar sosyal medyaya yayıldı. Protestoları canlı yayınlayanlar, işçilerin polis tarafından dövüldüğünü söylüyor.

Olaylarla ilgili detaylar BBC’de yer aldı.

iPhone şehri olarak bilinen Zhengzhou’da yer alan fabrikanın sahibi Foxconn firması, daha fazla şiddet olayına yol vermemek için personel ve yerel yönetimle birlikte çalışacağını açıkladı.

Firma yaptığı açıklamada, ‘bazı işçilerin ücret konusunda şüpheleri olduğunu ancak firmanın sözleşmelere dayalı olarak ödeme yapacağını’ söyledi.

More footage being shared on social media, said to have been of the fresh clashes between #Foxconn workers and the authorities, appears to reflect the on ongoing #ZeroCovid tensions at the world’s largest factory for #Apple iPhones. #China pic.twitter.com/zFCmanQQvp — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) November 23, 2022 BBC muhabirinin twitter hesabından paylaştığı görüntülerde, beyaz güvenlik giysileri içinde görevliler ve işçiler (normal giyinmiş olanlar) çatışıyor

Haftalardır karantina altında

Geçen ay, artan Covid vakaları nedeniyle fabrikada da karantina ilan edildi ve işçilerin çıkışı engellendi. Bazı işçiler karantinadan kaçtı, şirket fabrika yönetimi daha fazla ücret teklif ederek yeni işçiler aldı.

Bir videoda işçilerin “Haklarımızı savunun! Haklarımızı koruyun!” diye bağırdığı, bazılarının güvenlik kameralarını ve pencereleri sopalarla kırdığı görüldü. İşçiler karantinaya alındıklarını ancak kendilerine yemek verilmediğini söylüyor. “İhtiyaçlarımızı karşılamazlarsa, savaşmaya devam edeceğiz” dedikleri iddia ediliyor.

Yakın zamanda fabrikada çalışmaya başlayan bir işçi, “söz verdikleri sözleşmeyi değiştirdiği” için protesto yaptıklarını söyledi.

Tayvanlı bir firma olan Foxconn, Apple’ın ana taşeronu ve dünyanın en çok iPhone montajı yapan fabrikası. Bu ayın başlarında Apple, Zhengzhou’daki üretim kesintisi nedeniyle iPhone 14 modellerinin daha az gönderilmesini beklediğini söyledi.