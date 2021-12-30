Dünyada ilk: Soyu tükenen balık doğaya geri döndürüldü

Ekibiyle türün yeniden doğaya döndürülmesinde öncü olan Meksika’daki Michoacana Üniversitesi’nden Profesör Omar Dominguez “Bunu yerel halkın katkısı olmasaydı yapamazdık. Uzun dönemli koruma işini onlar yürütüyor” dedi.

Profesör Dominguez şöyle devam etti: “Bu, soyu tükenen bir balığın Meksika’da başarılı bir şekilde yeniden doğaya döndürüldüğü ilk örnek. Dolayısıyla da doğa koruma bakımından gerçek bir dönüm noktası. Ülkede, bundan sonra yaşam ortamında yok olan ya da tehdit altında olup ama dikkatimizi nadiren çeken birçok balık türünün korunması bakımından önemli bir emsal oluşturuyor.”

İlk aşamada 1500 balık nehirlere salındı ve balık nüfusu artmaya başladı.

Balıklar doğaya salınırken. (Fotoğraf: Chester Zoo)

Proje beş çift balıkla başladı

Projeye ilk 1998 yılında başlandı. İngiltere’deki Chester Hayvanat Bahçesi’nden İngiliz su bilimci Ivan Dibble beş çift Tekila balığını Meksika’daki Michoacana Üniversitesi’nin su biyolojisi birimine teslim etti.

Daha sonra 10 adet Tekila balığı üniversitenin laboratuvarlarında 15 yıl boyunca uzmanların gözetiminde bakılıp çoğaldı

40 dişi ve 40 erkek olmak üzere toplamda 80 balık önce üniversite içindeki suni göllere bırakıldı ve burada doğada, insanlar tarafından beslenmeden yiyecek bulmayı, potansiyel rakipleriyle, parazitlerle ve kendilerini yemek isteyen diğer türlerle baş etmeyi öğrendiler.

Dört yıl sonra suni göldeki balık nüfusu 10 bine kadar ulaştı ve doğaya salınmaya hazır hale geldi.

Doğa koruma uzmanı Gerardo Garcia, “Bu örnek bize hayvanların doğru zamanda doğru çevrede doğaya bırakıldıklarında uyum sağlayabildiklerini göstermiş oldu” ifadelerini kullandı.