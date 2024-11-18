Dünyada her 15 saniyede bir kişi kalp krizi nedeniyle ölüyor

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, dünyada her 15 saniyede bir kişinin kalp krizi sonucunda öldüğünü bildirdi.

Fotoğraf: AA

Kalp damar hastalıkları, tüm dünyada ölümlerin en sık nedeni olarak çağın büyük sağlık sorunlarından biri.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan bu hastalıklar, kalp krizlerinden felce kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Okuyan, kalp damar hastalıklarının artık yalnızca yaşlı bireyleri etkilemediğine işaret ederek bu hastalıkların gençleri de etkilediğini belirtti.

Dünyada her 15 saniyede bir insanın kalp krizi geçirerek öldüğünü belirten Okuyan şöyle konuştu:

“Bu, korkutucu bir rakam. Özellikle genç yaşta kalp krizine bağlı ölümlerde artış gözlemliyoruz. Eskiden yaşlılara özgü bir hastalık olarak bilinse de artık 30’lu, hatta 20’li yaşlarda dahi kalp krizi görülebiliyor.”

Kalp krizinin başlıca nedenleri şöyle:

Sigara

Yüksek kolestrol

Hareketsiz yaşam tarzı

Obezite

Stres

Yüksek tansiyon

Genetik yatkınlıklar

Hastalığın ortaya çıkmadan önce önlenebileceğini vurgulayan Okuyan, bireylerin düzenli tıbbi kontroller yaptırmasının hayati önem taşıdığını vurguladı:

“Kan basıncınızı düzenli ölçtürmek, kolesterol ve kan şekerinizi kontrol ettirmek, koruyucu hekimlik adına çok önemli. Genetik risk faktörlerini değiştiremeyiz ancak diğer riskleri kontrol altına alarak bu riski en aza indirebiliriz.

Kalp damar hastalıkları, ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almasına rağmen, alınacak önleyici tedbirlerle bu oranlar yarıya indirilebilir. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi ve düzenli doktor kontrolleri, bu hastalıklara yakalanma riskini önemli ölçüde azaltır.”