Dünya Tabipleri Birliği başkanından Erdoğan’a TTB mektubu

Dünya Tabipler Birliği (DTB) Konsey Başkanı Dr. Frank Montgomery, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderdiği mektupta, Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) yönelik suçlamaların derhal durdurulmasını istedi.

Fotoğraf: TTB

Montgomery mektubu TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması talebiyle açılan davanın 8 Şubat 2023’te görülecek ikinci duruşması öncesi kaleme aldı. Mektup, 30 Ocak 2023’te gönderildi.

Mektupta, TTB’nin kamusal sağlığın çıkarlarını gözetmesi, hasta ve hekimlerle, mesleki etik değerlerini korumasıyla uzun yıllardır DTB’nin güvenilir bir üyesi olduğu belirtildi. Mektupta TTB Merkez Konseyi üyelerine yönelik suçlamalar tutarsız, temelsiz ve tıp mesleğinin bütününe hakaret olarak nitelendirildi.

TTB’ye yönelik baskıların toplumun sağlık ve iyilik halinin aleyhine olduğuna dikkat çekilen mektupta “Size, TTB’ye ve üyelerine yönelik bütün suçlamaların derhal düşürülmesi için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeniz çağrısında bulunuyoruz. Türkiye’de tıp mesleğinin temsilcileriyle yapıcı bir ilişki geliştireceğiniz bir zihniyet değişimini kuvvetle tavsiye ediyoruz” dendi.