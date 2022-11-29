Dünya Kupası için Katar’ın ‘insan hakları’ sicilini eleştiren Almanya, LNG almakta sakınca görmedi

Katar Enerji Şirketi ile ABD’li enerji firması ConocoPhillips, Katar’ın Almanya’ya sıvılaştırılmış gaz (LNG) satması konusunda anlaşma imzaladı.

Almanya, Dünya Kupası öncesinde Katar’ın insan hakları sicilini eleştirmiş ve iki ülkenın arası gerilmişti.

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QNA’da yayımlanan haberde Katar Enerji Şirketi ile ABD’li enerji firması ConocoPhillips arasında 15 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi. Bu kapsamda Almanya’ya 2 milyon tonun üzerinde sıvılaştırılmış doğalgaz temin edilecek.

Haberde, Almanya’ya ilk sevkiyatın 2026’da yapılacağı bilgisi paylaşılırken, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi’nin “Katar ticareti siyasetten ayırır. Bugün Almanya’ya sıvılaştırılmış gaz satılması konusunda bir ABD şirketiyle anlaşma yapıldı” şeklindeki sözlerine yer verildi.

Almanya ile Katar arasındaki Dünya Kupası gerginliği

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 27 Ekim’de Alman ARD kanalına verdiği röportajda, Katar’ın insan hakları sicilini eleştirerek, “Alman hükümeti olarak bizim için bu ev sahipliği (Katar’ın) hakkı çok aldatıcı. Uyulması gereken standartlar var. Turnuvalara ev sahipliği yapma hakkını bu ülkelere vermemek daha iyi olur” demişti.

Katar, Faeser’in bu açıklamalarının ardından Almanya’nın Doha Büyükelçisi Claudius Fischbach’ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak protesto notası vermişti.

Gökkuşağı arması takmak isteyen futbolculara sarı kart gösterme kararını protesto etmek isteyen Alman milli takımı da Japonya maçı öncesinde ağzını kapamıştı. Maçı sahada izleyen Almanya İçişleri Bakanı ve Sosyal Demokrat siyasetçi Nancy Faeser da stadyuma kolundaki gökkuşağı armasıyla stadyuma gelmiş ve FIFA başkanının yanına oturmuştu.