Dünya Kupası elemeleri: Türkiye, 90+9’da gelen golle Letonya’yı 2-1 yendi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya’yı 90+9’uncu dakikada Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası’na katılma umutlarını sürdürdü.

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Ay-yıldızlı ekibe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede galibiyeti getiren goller 75’inci dakikada Serdar Dursun ve 90+9’uncu dakikada Burak Yılmaz’dan geldi.

Grupta iki maç sonra kazanan milli takım bu galibiyetle puanını 15’e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda’yı takibini sürdürdü.

Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım’da sahasında Cebelitarık’la oynayacak.

Stefan Kuntz’la ilk galibiyet

A Milli Takım, Alman teknik adam Stefan Kuntz’la ilk galibiyetini Letonya deplasmanında aldı.

Kuntz yönetiminde ilk maçını İstanbul’da Norveç ile oynayan ay-yıldızlı ekip sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Alman teknik adam ikinci maçında galibiyet sevinci yaşatmayı başardı.

Letonya karşısında 97 yıl sonra galibiyet

A Milli Futbol Takımı Letonya karşısında 97 yıl sonra kazandı. Rakibi karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 22 Haziran 1924’te Riga’da 3-1’lik sonuçla alan ay-yıldızlı ekip, uzun süren şanssızlığını kırdı.

AA’nın aktardığına göre milli takım 1924’ten sonra Letonya’yla oynanan altı maçta bir yenilgi ve beş beraberlik almıştı.