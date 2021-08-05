Dünya Kupası Avrupa elemelerinde kalan maçlarda VAR sistemi uygulanacak

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde, eylül ayından itibaren VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi uygulanacak.
AA’nın UEFA’nın açıklamasından aktardığına göre 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde kalan maçlarda VAR sistemini yer alacak.
Elemelerde ilk üç maçta VAR sistemi uygulanmamıştı. A Milli Futbol Takımı, G Grubu ilk maçında Hollanda’yı, ikinci maçında Norveç’i yenmişti. Ay-yıldızlı ekip Letonya ile berabere kalarak puanını yediye yükseltmiş, liderliğini sürdürmüştü.
Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül’de sahasında Karadağ ile oynayacak.
Katar’ın ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Kasım-28 Aralık 2022’de düzenlenecek.