Dünya Kupası Avrupa elemelerinde kalan maçlarda VAR sistemi uygulanacak

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde, eylül ayından itibaren VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi uygulanacak.

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AA’nın UEFA’nın açıklamasından aktardığına göre 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde kalan maçlarda VAR sistemini yer alacak.

Elemelerde ilk üç maçta VAR sistemi uygulanmamıştı. A Milli Futbol Takımı, G Grubu ilk maçında Hollanda’yı, ikinci maçında Norveç’i yenmişti. Ay-yıldızlı ekip Letonya ile berabere kalarak puanını yediye yükseltmiş, liderliğini sürdürmüştü.

Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül’de sahasında Karadağ ile oynayacak.

Katar’ın ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Kasım-28 Aralık 2022’de düzenlenecek.