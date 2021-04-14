Dünya çocukluğuna döndü: Aşıya teşvik için ödüller veriliyor

Aşı karşıtları bir yana, koluna bir iğne batması fikrinin kimsenin hoşuna gittiği söylenemez. Durumun farkındaki yöneticiler ya da markalar aşı yaptıranlara küçük armağanlar sunarak aşılanma oranlarını artırmaya çalışıyor.

Fotoğraf: AA

Hemen herkesin çocukluk anılarında doktora gidip aşı olduktan ya da kan aldırdıktan sonra ebeveynlerinin aldığı çikolata, oyuncak gibi ödüller vardır.

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Şimdi de dünyadaki bazı yetişkinler Covid-19 aşıları karşısında çocuk gibi davranabiliyor. Bu duruma karşı bazı yöneticiler çareyi yetişkinleri teşvik etmekte buldu.

Hindistan’ın Rajkot şehrinde aşı olan kadınlara ücretsiz altın burun hızması veriliyor. Erkeklerin ödülü ise el blender’ı… Kuzey Delhi bölgesi yönetimi ekstra yüzde 5 vergi geri ödemesi sunuyor. Ülkenin farklı yerlerinde atıştırmalık ikramları, araba tamiri indirimleri, tavuk yemekleri aşı teşviği olarak dağıtılıyor.

Çin’de iki karton yumurta, oyun parklarına bedava giriş, tavuk kanatları, un, para ödülü aşı teşviki için verilen ürünler arasında.

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Rusya’da başkent Moskova’da aşı yaptıran sakinlere dondurma veriliyor.

Aşı uygulamasında lider İsrail’in aşı olanlara ödülleri arasında kutu kola, alkollü ya da alkolsüz bira, pizza ve geleneksel yemekler var.

Dubai’de üç restoran aşının ilk dozunu olanlara yüzde 10, iki dozunu olanlara ise yüzde 20 indirim yapıyor.

ABD’de aşı ödüllerinin yelpazesi geniş: Donat, marihuana, bira, atari jetonu, popcorn, video oyunuları…

Endonezya ise aşı teşvikini tersten yapmayı deniyor. Başkent Cakarta’da şubat ayında aşı olmayı reddedenlere para cezası uygulanacağı açıklanmıştı.