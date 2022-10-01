Dünya Bankası’ndan Ukrayna’ya 530 milyon dolarlık ek destek

Dünya Bankası, acil ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna’ya 530 milyon dolarlık ek destek sağlanacağını duyurdu.

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Bankanın yazılı açıklamasına göre, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) finansmanının Britanya (500 milyon dolar) ve Danimarka (30 milyon dolar) tarafından sağlanan kredi garantileriyle destekleniyor. Açıklamada, Rusya’nın başlattığı savaşın neden olduğu acil ihtiyaçları karşılamasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna’ya toplam 530 milyon dolarlık ek destek sağlanacağı bildirildi.

Söz konusu kaynağın, ‘Ukrayna’da İdari Kapasite Dayanıklılığı için Kamu Harcamaları (PEACE) Projesi’ kapsamında aktarılacağı belirtilen açıklamada, sağlık, eğitim ve sosyal koruma gibi temel kamu hizmetlerinin sağlanması dahil olmak üzere, devamlı kamu kapasitesinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Dünya Bankası’nın bugüne kadar Ukrayna için yaklaşık 13 milyar dolarlık acil durum finansmanı sağladığı kaydedildi.

Dün, Rusya, işgal ettiği dört bölgede (Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk) düzenlenen ‘Rusya’ya katılma’ referandumunun sonuçlarının ‘yüzde yüze yakın evet’ çıktığını duyurarak söz konusu bölgeleri ilhak ettiğini ilan etmişti.