Duman grubu solisti Kaan Tangöze’den Mahzuni Şerif türküleri albümü

Duman grubunun başarılı solisti Kaan Tangöze, ikinci solo albümünde Aşık Mahzuni Şerif’in türkülerini yorumladı.

Tangöze, Aşık Mahzuni Şerif Türküleri isimli albümünün ilk teklisi ‘Haşlayın Beni’ geçdn eylül ayında ve ikinci teklisi ‘Gül Yüzlü Cananım‘ı ise ekim ayında dinleyicilerle paylaşmıştı.

Yeni albümünde 2002 yılında hayatını kaybeden halk ozanının ‘Çeşmi Siyahım’, ‘Boşu Boşuna’, ‘Gizli Gizli’ gibi on bestesine albümde yer veren Tangöze, kayıtları akustik olarak yaptı. Kayıtlarda gitarları da kendisi çalan Tangöze, tüm eserleri kendi stüdyosunda kaydetti.