Düğünde ‘istek şarkı’ yüzünden karakolluk oldular: Gelin dövüldü

Bayrampaşa’da düğünde istek şarkı anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada gelin ile bazı davetliler dövülürken, kavgaya karışanlar karakola götürüldü.
AA’nın aktardığına göre gece Kocatepe Mahallesi Yel Sokak’taki mekanda yapılan Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı konusunda gerginlik çıktı.
Oyun pistinde gelinle damat tarafı arasında başlayan gerginlik, tekme tokatlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi kavgaya karışanları polis merkezine götürdü. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldular.