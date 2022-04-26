Düğün davetlileri için 13 maddelik ‘yasak listesi’ hazırladı: Sıkıcı insanlar katılamaz, personele kaba davranan partiden atılır

Bir düğüne giderken dikkate almanız gereken kurallar nelerdir? Gelinden rol çalmamak için beyaz giymemek, olabilir. Akla, davetiyede belirtildiyse çocuk götürmemek de akla gelebilir. Peki uzun ‘yasaklar’ listesini bizzat gelin hazırlarsa…

Britanya’nın Devon bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki Kennedy Marks düğünününde yapılmayacak 13 şeyi sıraladı ve TikTok’ta paylaştı. Nişanlı ve ufukta düğünü olmayan Marks’ın listesi aklından çıkaramadığı ‘hayalindeki düğün’ için geçerli.

Fotoğraf: TikTok

Bu listeden ‘haberdar olmayan’ bir erkek arkadaşı bulunan Marks’ın iki video halinde paylaştığı kurallarla ilgili 700 bine yakın yorum yapıldı. Britanya’da yayımlanan Daily Mail gazetesi listeyi ve tepkileri okurlarına aktardı.

Beyaz giyenin üzerine şarap dökülecek

Marks’ın listesinin ilk maddesi birçok gelin adayının hassas olduğu beyaz kıyafet meselesi. ”Gelin dışında kimse beyaz giymeyecek” diyen Marks bu kuralı uygulama konusunda ne kadar ciddi olduğunu da ifade etti: ”Nedimelerim bu konuda sıkı şekilde tembihlenmiş olacak. Beyazla gelen olursa üzerine bir şişe kırmızı şarap dökülecek ve ben görmeden dışarı atılacak.”

İkinci maddeyse çocukla gelinmemesini içeriyor. Bu maddenin yanındaki ”Onay alanlar dışında” ifadesi en azından bazı çocuklar için bir esneklik sağlanabileceğine işaret ediyor. Ancak ‘izin alıp çocuğuyla gelenlerin’ sürekli gözlerinin onların üstünde olması gerekiyor çünkü Marks ortada çocukların koşuşturup bağırmasını istemiyor.

Üçüncü maddede davetiyenin tek kişilik olduğu vurgulanıyor: ”Bu davetiye artı bir anlamına gelmiyor. Tanımadığım biri için 100 sterlin harcamak istemem.”

Diğer 10 madde şöyle:

*Kimse kendisinin de evleneceğini, çocuğunun olacağını vs. paylaşarak ‘büyük duyurular’ yapmayacak. Dikkatleri üzerinize çekecek bir şey yapmayın, benden rol çalmayın.

*Kimse izin verilmeden mikrofonu kullanmayacak. Müzik istiyorum, karaoke değil!

*Sorularınızla ve taleplerinizle beni bunaltmayın, anneme sorun.

*Sıkıcı insanlar katılamaz. Benimle kalkıp dans etmeyecekseniz, eğlenmeyecekseniz, benim özel günümü kutlamak yerine oturup sürekli bir şeylerden şikayet edecekseniz hiç gelmeyin daha iyi.

*Benim veya erkek arkadaşım Rhys’ın yüz yüze tanışmadığı kimse katılamaz.

*Düğünün düzenlendiği yerin personeline saygısızlık ve kötü muamele yasak. Yapan mekandan atılır. Çalışanların da dans edip eğlenmesini, iyi bir mesai geçirmelerini istiyorum.

*Cep telefonu yasak. Bu özel günümde herkesin cep telefonunda bir fotoğrafımın olmasını istemem.

*Ben ilk dansımı yaparken dans etmeye kalkışan olursa pistten atılacak.

*Misafirler neyle rahat ediyorlarsa öyle giyinebilirler. Özel bir kıyafet zorunluluğu yok. Çıplak gelmek isteyen çıplak gelsin.

*Fotoğrafçı bizim fotoğraflarımızı çekmeden önce kimsenin fotoğrafı çekilmeyecek.

Fotoğraf: Instagram

Bu kuralları nasıl uygulayabileceği sorulan Marks, ”Belki bir PowerPoint oluşturup herkese yollarım” yanıtını verdi.

Gelen tepkiye gelince.. Marks’ın hayatının en mutlu gününün istediği gibi geçmesini talep etme hakkı olduğunu savunanlar da oldu, kurallarını kabullenilemez ve incitici bulan da.

‘Erkek arkadaşının şansı varken kaçsın’

Tepki gösterenlerin biri, ”Korkunç bir şey. Bence erkek arkadaşın kaçma şansı varken kaçsın. O gün onun da günü ama söz hakkı bile yok” yazdı.

Bir diğer TikTok kullanıcısı, ”‘Davetiye artı bir anlamına gelmiyor’ ne demek? Yanımda kimseyi getiremezsem ben de gitmem” ifadelerini kullanırken biri de, ”Yani dansı sevmeyen biriysem düğünde kabul görmeyecek miyim? Çok tuhaf” yorumunu yaptı.

Marks’a hak verenlerden biri onun kurallarının yerinde olduğunu ve tüm düğünler için geçerli olması gerektiğini savunurken bir başkası, ”Az sayıda çocuğun geldiği düğün nadir oluyor, ben öyle düğünlere gitmekten memnuniyet duyarım” ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcıysa, ”Bunlar olması gereken kurallar. İnsanlar bunlara saygı duymuyorsa sana da saygı duymuyor demektir” mesajıyla Marks’ın haklı olduğunu ifade etti.