‘Dua edin’ yazmıştı: Sharon Stone’un 11 aylık yeğeni hayatını kaybetti

ABD’li oyuncu Sharon Stone’un (63) 11 aylık yeğeni, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Stone, dün, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla vaftiz annesi olduğu yeğeni River William’ın ölüm haberini duyurdu. River William’ın videosunu paylaşan üç çocuk annesi oyuncu, “River William Stone 8 Eylül 2020- 30 Ağustos 2021” yazdı. Video, Eric Clapton’ın, ‘Tears in Heaven’ şarkısı eşliğinde paylaşıldı.
Stone, birkaç gün önce Instagram’da yeğeninin hasta yatağında çekilen fotoğrafını paylaşmış, sevenlerinden dua istemişti. “Lütfen onun için dua edin, bir mucizeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı.
Stone’a, çok sayıda hayranı ve ünlüden destek mesajı yağdı.