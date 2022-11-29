DTÖ: Küresel mal ticareti muhtemelen yavaşlayacak

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Mal Ticareti Barometresi’nin küresel ithalat talebinin zayıflamasıyla trendin altına düştüğünü bildirdi.

Fotoğraf: AA

DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Kasım Raporu’nu yayınladı. Buna göre, ekimde 100 olan Mal Ticareti Barometresi kasımda 96,2’ye geriledi. Örgüt, ithalat talebinin zayıflaması nedeniyle küresel mal ticaretinin yavaşlayacağını öngördü.

Barometredeki 100’den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100’ün altındaki okumalar trendin altında büyümeyi işaret ediyor.

Raporda ‘küresel ekonomi güçlü rüzgarlarla sarsılmaya devam ederken’, küresel mal ticaretindeki büyümenin, 2022’nin son ayları ile 2023’de yavaşlamasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Raporda, örgütün Mal Ticareti Barometresi’nde kasımdaki gerilemenin, DTÖ’nün Ukrayna’daki savaş, yüksek enerji fiyatları ve büyük ekonomilerde parasal sıkılaştırma da dahil olmak üzere birkaç ilgili şok nedeniyle 2022’de yüzde 3,5 ve 2023’te yüzde 1 oranında küresel mal ticareti büyümesi öngören 5 Ekim’den yayınlanan tahminleriyle tutarlı olduğu belirtildi.

DTÖ, 5 Ekim’de küresel ticaretin görünümüne ilişkin raporunda, 2022 için küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini 0,5 puanlık artışla yüzde 3,5’e yükseltmişti. Bunun yanında büyük ekonomilerde farklı sebeplerle büyümenin yavaşlamasının ithalat talebini azaltacağı beklentisiyle 2023’e yönelik tahminini ise yüzde 3,4’ten yüzde 1’e indirmişti.

DTÖ’nün raporunda, “Avrupa’da Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan yüksek enerji fiyatları hane halkı harcamalarını baskılayarak ve üretim maliyetlerini artıracaktır. ABD’de para politikasında sıkılaştırma konut, motorlu taşıtlar ve sabit sermaye yatırımı gibi alanlarda faize duyarlı harcamaları darbeleyecek” denilmişti.