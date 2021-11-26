DSÖ: Aşılama Avrupa’da 60 yaş üstü 500 bin ölümü engelledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Covid-19’a karşı aşılamanın Avrupa’da 60 yaş ve üstü en az 469 bin kişinin hastalıktan ölümünü engellediğini bildirdi.

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Eurosurveillance isimli bilim dergisinde yayımlanan araştırma 33 Avrupa ülkesinde yapıldı.

Araştırmacılar, önce söz konusu yaş grubunda rapor edilen haftalık ölüm sayılarını kullanarak aşılar olmasaydı kaç kişinin ölmüş olabileceğini hesapladı. Sonrasında bu tahminlerle Aralık 2020-Aralık 2021 dönemindeki can kayıplarını kıyasladı. Böylece, 60 yaş ve üstü en az 469 bin kişinin hayatının aşılarla kurtarıldığını ve aşılama olmasaydı Avrupa’daki can kaybının iki kat olacağı sonucuna vardı.

Nüfusunun yüzde 65,8’i tam aşılanmış Avrupa’da ülkeler arasında aşılama oranları farklılıklar gösteriyor. Avrupa’da nüfusun ortalama yüzde 51’inin hayatı kurtarılırken, bu sayı, İzlanda’da yüzde 93, Britanya’da yüzde 86, İsrail’de yüzde 80, Belçika’da yüzde 50, İsveç’te yüzde 42, İtalya’da yüzde 37 ve Macaristan’da yüzde 33 oldu. Listenin en alt sıralarında ise yüzde 20 ile Romanya, yüzde 19 ile Polonya, yüzde 16 ile Hırvatistan ve yüzde 14 ile Slovakya yer aldı.

Araştırmaya göre yüksek aşılama oranlarının yanı sıra aşıya hızlı ulaşım ve eş zamanlı olarak tedavilerin de kullanılması can kayıplarını engelliyor.

Araştırmada DSÖ Avrupa Direktörü Hans Henri P. Kluge’nin şu sözlerine yer verildi: “Covid-19 Avrupa’da yıkıcı ölümlere neden oldu, ancak şimdi kategorik olarak söyleyebiliriz ki; bu salgını kontrol altına almak için aşılar olmasaydı çok daha fazla insan ölebilirdi. Covid-19 aşıları, modern bilimin bir harikasıdır. Bu araştırmanın gösterdiği şey, söz verdikleri şeyi yaptıkları, yani hayat kurtardıkları, ciddi hastalık ve ölüme karşı çok yüksek koruma sağladıklarıdır. Bazı ülkelerde, aşılar olmasaydı ölü sayısı şimdikinin iki katı olabilirdi.”

ECDC Direktörü Dr. Andrea Ammon’un değerlendirmeleri ise şöyle: “Bazı ülkelerde düşük aşılama oranlarının sonuçları, şu anda aşırı yüklenmiş sağlık sistemlerine ve yüksek ölüm oranlarına yansıyor. Üye devletleri, özellikle en savunmasız bireyler ve ciddi hastalık riski en yüksek olanlar arasında aşılama açıklarını kapatmaya odaklanmaya devam etmeye çağırıyoruz.”