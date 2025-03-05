Dört finans kuruluşundan altın tahmini

Dört kurum son altın tahminlerini açıkladı.

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Geçen hafta son üç ayın en kötü haftasını geçiren altın bu hafta ‘biraz toparladı.’

Şu an itibarıyla ons altın 2 bin 916,48 dolar, gram altınsa 3 bin 417,491 lira.

Peki altını neler bekliyor?

CNBC-e‘nin haberine göre dört kurumun tahminleri şöyle:

UBS ‘yeni zirveler bekliyor’

Zürich merkezli İsviçre bankası UBS’in analisti Giovanni Staunovo: “ABD ekonomisinde herhangi bir yavaşlama belirtisi, Fed’in daha fazla faiz indirimi çağrısına destek olacak ve altın fiyatını destekleyecektir. Önümüzdeki haftalarda altının zirveleri yeniden test etmesini bekliyoruz.”

JPMorgan’a ons altın 3 bin dolara yaklaşacak

* 2025’in dördüncü çeyreğinde altının ons fiyatının 3 bin dolara yaklaşmasını bekliyoruz.

İkon Menkul: 2950 dolar aşılırsa hedef 2980-3000 dolar

* Haftayı 2859 seviyesinden tamamlayan ons altın, Trump-Zelenski görüşmesi sonrası oluşan belirsizlikler ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle haftaya alım üstünlüğüyle başladı.

* Bu alımlarla 2880 direncini aşarak 2892 seviyesine kadar yükselen ons altında, bugün de 2880 desteğinden gelen tepki alımlarıyla yükseliş eğilimi sürüyor.

* Şu an trend çizgisi üzerinde 2925 seviyesinde fiyatlanan altın, alımların devam etmesi halinde yeniden yükseliş trendine girebilir. Bu senaryoda ilk direnç seviyesi 2950 olurken, yükselişin devamında 2980 ve 3000 seviyeleri hedeflenebilir. Olası kar satışları durumunda ise ilk destek seviyesi 2900, bu seviyenin altındaysa 2880 ve 2840 destekleri takip edilecektir.

Yatirimim.com: Altın boğalarının hedefi 2974 doları geçebilmek

* Altın fiyatı geçtiğimiz hafta son üç ayın en kötü haftasını geçirdikten sonra haftaya yüksek kazanımlarla devam ediyor. ABD dolar endeksi keskin düşüş gösteriyor. Endeks bu aralıkta 106,24 seviyesinde işlem görüyor.

* Teknik olarak bakıldığında nisan altın vadeli boğaları yakın dönem teknik avantajını güçlü bir şekilde elinde bulunduruyor. Altın boğalarının yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi kuvvetli bir direnç noktası olan 2 bin 974 dolar seviyesini geçebilmek.

* Altın ayılarının bir sonraki aşağı yönlü fiyat hedefiyse fiyatları 2 bin 850 dolar seviyesinin aşağısına çekebilmek. 2 bin 920 dolar ve ardından 2942 dolar vadeli ons altının direnç noktaları olarak görülürken, 2 bin 866 dolar ve ardından 2 bin 850 dolar ons altının destek seviyeleri olarak görülüyor.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.



