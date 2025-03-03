UBS altın tahminini korudu

Zürich merkezli İsviçre bankası UBS “Ons altın tahminini bu yıl 3 bin dolara (yaklaşık 109 bin lira) ulaşacak” tahminini korudu, gümüş beklentisiniyse yükseltti.

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CNBC-e‘nin haberine bugün bir not yayınlayan UBS altın için şunu dedi: “Altının bu yıl 3 bin dolara ulaşacağı tahminimiz değişmedi ancak risk durumunda 3 bin 100-3 bin 200 dolara ulaşabileceğini kabul ediyoruz.”

Banka altın rallisinde bir konsolidasyon ve küresel sanayi üretiminde ılımlı bir toparlanma beklemesi nedeniyle gümüşünse 12 ay içinde ons başına 38 dolara (1386 lira) ulaşacağını tahmin ettiğini belirtti.

Tahmin tutarsa gram altın ne olur?

Buna göre UBS’in tahmini tutar, dolar da bugünkü seviyesinde (36,4750 lira) kalırsa gram altın 3 bin 528 liraya ulaşacak.

Gram altın şu an (12:40 itibarıyla) 3.362,522 lira.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.