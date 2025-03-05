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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 5 Mart 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:01) 3.420,686 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.918,50 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.420,686 lira seviyesinde ilerliyor.

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ÇHD: İsrail'e silah malzemesi taşıyan Vela gemisine Mersin'de el konulmalı

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