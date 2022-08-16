Döngüsel mağaza: Tüketicinin vazgeçtiklerini yenileyip satışa sunuyor

Türkiye’nin ilk döngüsel mağazası olma iddiasıyla açılan işletmede, tüketicilerin çeşitli nedenlerle artık kullanmadığı tekstil ürünleri yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

İllüstrasyon: nivogo.com

AA’nın haberine göre ‘yenileme merkezi’ adını verdikleri Türkiye’nin bu alandaki ilk tesisini Kocaeli Gebze’de 2021 yılında kuran Nivogo firması, barkod eksikliği nedeniyle imha edilmeyi bekleyen giysileri, çiftleri kaybolmuş ayakkabıları, teşhir ürünlerini ve satılamadığı için askıda kalmış eski sezon kıyafetleri döngüsel iş modeline göre yenileyerek tekrar kullanılabilir hale getiriyor.

Yenilenme işleminin ardından yeniden fiyatlandırılan ürünler, paketlenerek geldikleri mağazalara gönderiliyor. Bu şekilde ürünlerin ömürleri uzatılarak su israfının, karbon emisyonunun ve ürünlerin imha edilmesinin önüne geçiliyor. Bu sistemi, kurulduğu günden bu yana kurumsal firmalarla birlikte yürüten Nivogo, İstanbul Üsküdar’daki Akasya AVM’de açılan Türkiye’nin ilk döngüsel mağazasıyla sürdürüyor. Şirket yenileme merkezinde işleme aldığı ürünlere, tüketicilerin kullanmaktan vazgeçtiklerini de ekledi.

Fatura, sertifika veya satış belgesi gibi bir belgeyle orijinalliği kanıtlanabilen ürünleri mağazaya getirenler, ‘nivopuan‘ kazanarak mağaza içindeki yenilenmiş ürünlerden alışveriş yapabiliyor.

Mağaza’nın açılışında konuşan Nivogo kurucu ortağı Arnas Akbaş, çeşitli nedenlerle ikinci el kanallarla uğraşmak istemeyen çok sayıda tüketici olduğunu belirterek “Burası Türkiye’nin ilk döngüsel mağazası. Sizin getirdiğiniz ürünleri biz yenileyeceğiz ve başka birilerinin kullanabileceği hale getireceğiz” dedi.

Döngüsel mağazayla kullanıcılara hem ekonomik hem de çevreci bir alışveriş deneyimi sunduklarını vurgulayan Akbaş, şöyle devam etti: “İnsanların duyarlılığı artmakla beraber bir yandan da hala belli endişeleri var. Yani aslında insanlar yenilenmiş ürünü tanımak istiyor. Dolayısıyla biz aslında e-ticaret ve online kanallarımızı açmadan önce bu gruplar için önce fiziksel kanallardan denemeler yapmak istiyoruz ki insanlar yenilenmiş ürünün aslında korkulacak bir şey olmadığını bilakis yeni ürünlerden hemen hemen hiç farkı bulunmadığını üstelik daha ekonomik olduğunu görsün. Bu nedenle de önce fiziksel mağaza açtık çünkü insanların döngüsel ekonomiyi öğrenmesini istiyoruz.”

Tüketicilerin yenilenmiş bir ürüne karşı ön yargılarını kırmak istediklerini bildiren Akbaş, “Kimilerine göre ikinci el kötü bir şey olabilir ama yenilendikten sonra aslında reyonda gördüğünüz üründen çok da farklı olmuyor” ifadelerini kullandı.

Mağazadaki laboratuvarda görülebilir

Mağazada yenilenmiş ürünlerin sergilendiği alanın yanı sıra küçük bir laboratuvar da bulunduğunu anlatan Akbaş, büyük tadilat gerektirmeyen ürünleri burada yenilediklerini anlattı: “Laboratuvarımızda terzi, kuru temizleme ustaları ve lostra var. ‘İnsanların getirdiği tüm ürünleri mağazanın içerisinde yeniliyoruz’ demek çok iddialı olur, beklenti yaratır ama yenileyebileceklerimizi insanların gözlerinin önünde gösteriyoruz. Bir yandan da insanların kendi evlerinde ürünlerini nasıl yenileyeceklerini öğretmiş oluyoruz.“

Kullanıcıların satın alacakları ürünlerin orijinalliğiyle ilgili endişe duymamaları için mağazaya getirilen ürünleri mutlaka fiş, fatura ya da sertifikası olması şartıyla kabul ettiklerinin altını çizen Akbaş, kullanıcıların, ellerinden çıkarmak istedikleri ürünlerin değerini mağazaya gelmeden bir uygulama üzerinden öğrenebileceklerini söyledi: “Bizim ‘hayatadondur.nivogo.com’ isimli bir uygulamamız var. Uygulama üzerinden aslında mağazaya gelmeden ürünlerinizle ilgili bir ön teklif alabiliyorsunuz. Telefona SMS ile gelen kodla mağazaya ürünleri getirdiğiniz zaman arkadaşlarımız verdiğiniz bilgileri kontrol ediyor ve ön teklifte aldığınız tutarı alıyorsunuz. Eğer ön teklifi alırken girdiğiniz bilgilerde bir tutarsızlık varsa yukarı veya aşağı yönde küçük oynamalar olabiliyor.”

Akbaş, yakın zamanda açacakları web sitesi aracılığıyla ürünleri tüm Türkiye’de satışa sunacakları bilgisini vererek konuşmasını tamamladı.