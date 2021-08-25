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Yaramazlara biraz batar!

Domuz avı sırasında yanlışlıkla arkadaşını vurdu

İzmir’in Tire ilçesinde domuz avı sırasında vurulan kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Eğridere Mahallesi Tellibağ mevkisinde çiftçilik yapan İ.G. (38) ve Faruk Özkan (26) incir bahçelerine giren domuzları avlamak için gece tüfekle araziye çıktı.


Arazinin farklı noktalarında domuzları avlamak için bekleyen çiftçilerden İ.G, yerini değiştiren arkadaşı Özkan’ı domuz zannederek av tüfeğiyle ateş etti.

İ.G’nin ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekipleri, evli ve iki çocuk babası Özkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekibi, İ.G’yi gözaltına aldı

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