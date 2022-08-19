Domino’s Pizza iş görüşmesinde yaşı sorulan kadına para ödedi

Kuzey İrlanda’da Domino’s Pizza’da araçla paket servis elemanı olmak üzere yaptığı iş görüşmesinde yaşı sorulduğu için para ödendi.

Fotoğraf: BBC

BBC’nin aktardığına göre Janice Walsh Strabane, County Tyrone şubesi için yaptığı iş görüşmesinde yaşı ve cinsiyeti nedeniyle reddedildiğini düşündü.

Hukuki yollara başvuran Walsh şubeye ve sahibi Justin Quirk’e karşı ayrımcılık davası açtı.

Walsh mülakatta kendisinin sorulan ilk sorunun yaşı olduğunu anlattı. Daha sonra mülakat yaptığı kişinin cevabı not alıp yuvarlağa aldıktan sonra yaşını göstermediğini söylediğini belirtti.

İşe alınmadığını öğrenen Walsh “Aklıma hemen mülakatta yaşımın sorulması geldi. Bence yaşım mesele edildi ve işe alıp almama konusundaki kararı etkiledi” dedi.

Walsh’dan özür dileyen Justin Quirk ayrıca 4 bin 250 sterlin ödedi.

Domino’s açıklamasında ise bayilik modeliyle çalıştıklarını ve işe alım politikalarından şubenin sorumlu olduğunu belirtildi.