‘Domates gribi’ alarmı: Hindistan’da 82 vaka

Doktorlar, Hindistan’da ‘domates gribi’nin yayılmasına dair endişesini dile getirdi. Saygın tıp dergisi Lancet’te yayımlanan makaleye göre 82 çocukta görüldü.

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Halk arasındaki adıyla ‘domates gribi’, el, ayak ve ağız hastalığının yeni bir türü. İlk olarak 6 Mayıs’ta Hindistan’ın Kerala eyaletinde görüldü. Eyaletin Ançal, Aryankavu ve Neduvathur bölgelerinde tanı konulan çocuklar beş yaşın altında.

Odişa eyaletinde de 1-9 yaş grubundaki çocuklarda rastlanan hastalık Tamil Nadu eyaletinde de görüldü. Doktorlar hastalığa neden olan virüsün kolay yayılıp bulaştığına dikkat çekerek uyardı.

”Covid-19’da olası dördüncü dalga tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz şu günlerde Hindistan’ın Kerala eyaletinde ‘domates gribi’ veya ‘domates ateşi’ denen yeni bir virüs ortaya çıktı” denen makalede, hastalığın henüz bir tedavisinin bulunmadığı belirtildi.

Adını ciltte oluşan ve zamanla domates boyutuna kadar ulaşabilen kırmızı kabarcıklardan alan ‘domates gribi‘nin başlıca belirtileri kızarıklık, yüksek ateş, eklem ağrıları ve yorgunluk. Bazı hastalarda kusma ve ishale de neden oluyor.

Yetişkinlerde çocuklara kıyasla seyrek görülüyor.